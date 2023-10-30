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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern GS maçı ne zaman ve saat kaçta? - Galatasaray Haberleri

        Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Bayern GS maçı günü

        Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da oldukça iyi bir performansa imza atan ve şimdiye dek çıktığı 19 resmi maçın 15'ini kazanmayı başaran Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih'e konuk olmaya hazırlanıyor. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, hem rövanşı almak hem de son 16 turu yolunda avantaj elde etmek istiyor. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:57
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 3 hafta itibariyle 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 4. hafta maçında Almanya'da Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleye kısa bir süre kala hem gruptaki son görünüm hem de temsilcimizin fikstürüne dair bilgileri derledik...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.

          Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 9 Puan

          2- Galatasaray / 4 Puan

          3- Manchester United / 3 Puan

          4- Kopenhag / 1 Puan

        • 5

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
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