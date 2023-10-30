Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Bayern GS maçı günü
Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da oldukça iyi bir performansa imza atan ve şimdiye dek çıktığı 19 resmi maçın 15'ini kazanmayı başaran Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih'e konuk olmaya hazırlanıyor. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, hem rövanşı almak hem de son 16 turu yolunda avantaj elde etmek istiyor. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 3 hafta itibariyle 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 4. hafta maçında Almanya'da Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleye kısa bir süre kala hem gruptaki son görünüm hem de temsilcimizin fikstürüne dair bilgileri derledik...
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BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.
Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 9 Puan
2- Galatasaray / 4 Puan
3- Manchester United / 3 Puan
4- Kopenhag / 1 Puan
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi