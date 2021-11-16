2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 22:30'da Alman ekibiBayern Münih'e konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE BEKO CANLI (22:30)