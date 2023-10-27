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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 67-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 67-76 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 5. hafta maçında Bayern Münih'i deplasmanda 76-67 yenerek 4. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:55
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        Fenerbahçe, Bayern Münih'i devirdi!
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        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayern Münih'i deplasmanda 76-67 mağlup ederek 4'üncü galibiyetini aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BMW Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Leandro Bolmaro, Andreas Obst, Isaac Bonga, Serge Ibaka ve Devin Booker ilk 5'iyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 41-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta daha iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 55-47 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 1.33 saniyelik bölümüne Fenerbahçe, 68-66 önde girdi. Bitime 45 saniye kala Motley ile 2 sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4'e çıkardı: 66-70. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-67 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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        Fenerbahçe, EuroLeague'in 6'ncı hafta karşılaşmasında 2 Kasım Perşembe günü Olympiacos'u konuk edecek. Bayern Münih ise aynı gün Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Salon: BMW Park

        Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

        Bayern Münih: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4

        Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4

        1. Periyot: 20-19

        Devre: 38-41

        3. Periyot: 47-55

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