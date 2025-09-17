Bayern Münih- Chelsea maçı izle... Bayern Münih- Chelsea maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken Bayern Münih- Chelsea maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz senin Konferans Ligi şampiyonu Chelsea ile Alman devini karşı karşıya getirecek mücadelede İspanyol hakem Jose Sanchez'ın düdük çalacak. Peki, "Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Chelsea maçı hangi kanalda?" İşte Bayern Münih- Chelsea maçı muhtemel 11'leri...