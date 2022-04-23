Bayern Münih Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın dev takımlarından Bayern Münih Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde galibiyet için sahaya çıkıyor...

B.MÜNİH B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak ve beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernández - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz - Pongracic, Akanji, Zagadou - Wolf, Can, Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland.

