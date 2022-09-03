Union Berlin ile Bayern Münih, Bundesliga'nın beşinci haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol perdesi 12'de açıldı: Sheraldo Becker, ev sahibini öne geçiren isim oldu.

Bayern Münih'in golü gecikmedi: 15'te Joshua Kimmich skora dengeyi getirdi.

Bayern Münih kalan dakikalarda birçok kez rakip kaleyi yoklasa da skoru değiştiremedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İki takım da haftayı 11 puanla tamamladı.