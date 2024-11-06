Bayern Münih - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Ev sahibi Bayern Münih 3 maçta 3 puan toplarken, Benfica'nın ise, 3 maçta 6 puanda kaldı. Devler Ligi'nde kötü gidişe dur demek isteyen Alman devi, Benfica maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip isteyen sporseverler, Bayern Münih - Benfica maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını mercek altına aldı. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Bayern Münih - Benfica maçı canlı izle ekranı...