Bayern Münih Barcelona maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...