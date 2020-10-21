Bayern Münih Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Devler ligi A Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadele bugün saat 22:00'de oynanacak. Peki maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Lucas - Goretzka, Kimmich - Costa, Müller, Coman - Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak, Sánchez, Hermoso, Savic, Trippier, Lemar, Koke, Torreira, Correa, Costa, Suárez.