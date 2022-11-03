Bayern Münih Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague hangi kanalda ve nasıl izlenir?

Bayern Münih Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih Anadolu Efes maçı için artık nefesler tutuldu. THY Euroleague'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu için ter döken temsilcimiz Anadolu Efes, sezona ilk 5 maçta aldığı 3 yenilgiyle istediği gibi başlayamadı. Yeniden çıkışa geçmek isteyen ve üst sıralara tırmanmak isteyen lacivert beyazlılar, Almanya'da galibiyet için sahaya çıkacak!

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