Anadolu Efes, THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 6. haftasında konuk olduğu Almanya'nın Bayern Münih takımına 81-78 yenildi.
Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreği dengeli geçti ve 18-18 eşitlinle sona erdi. İkinci çeyrekte üstünlük birkaç kez el değiştirirken iki takım da fark yakalayamadı. Son 3 dakikayı daha iyi geçiren taraf olan Anadolu Efes, devre arasına 39-38 üstün girdi.
İkinci yarının başında etkili olan lacivert-beyazlı ekip, 26. dakikada 7 sayılık (48-55) fark yakaladı. Ancak rakibinin 9-0'lık serisini engelleyemeyerek bu üstünlüğünü koruyamayan İstanbul temsilcisi, 28. dakikada 57-55 geri düştü. Kalan bölümde üstünlük birkaç kez el değiştirirken, Bayern Münih üçüncü çeyreği 62-61 galip durumda kapattı.
Son çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada 9 sayılık (74-65) fark buldu. Anadolu Efes, son 5 dakikada Micic ve Bryant'ın basketleriyle geri dönmeye çalışsa da savunma ribauntlarında sorun yaşaması ve takım faul hakkının erken dolası nedeniyle parkeden 81-78 mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 4. kez mağlup oldu. Bayern Münih ise ilk kez kazandı.
Maçın en skoreri olan Anadolu Efesli Micic'in 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Lacivert-beyazlılarda Clyburn 21 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Almanya temsilcisinde kenardan gelen Winston 16 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Bonga ise 12 sayı, 8 ribauntla takımının galibiyetine katkı verdi.
Salon: Audi Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Adar Peer (İsrail)
Bayern Münih: Weiler-Babb 9, Lucic 9, Obst 8, Zipser 5, Gillespie 8, Winston 16, Bonga 12, Jaramaz, Harris 10, Rubit 4
Anadolu Efes: Bryant 8, Micic 24, Clyburn 21, M'Baye 2, Pleiss 6, Zizic 11, Polonara 2, Taylor, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Dunston 4
1. Periyot: 18-18
Devre: 38-39
3. Periyot: 62-61
5 Faulle çıkan: 35.36 Rubit (Bayern Münih)
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