Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya),Tomislav Hordov (Hırvatistan),Marko Juras (Sırbistan)

Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George

AnadoluEfes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir

1. Periyot: 17-19

Devre: 25-37

3. Periyot: 48-62