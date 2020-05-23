Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'a şans tanımadı. 17. dakikada Grotzka, 41. dakikada da Thomas Müller'in golleriyle farkı 2'ye yükselten Bavyera ekibi, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarının hemen başında Bayern, Lewandowski'yle farkı 3'e çıkarırken, Frankfurt 52 ve 55. dakikalardan Martin Hinteregger'in golleriyle farkı 1'e indirdi. Alphonso Davies 61. dakikada durumu 4-2'ye getirirken, Frankfurt adına ağları 2 kez havalandıran Martin Hinteregger 74. dakikada bu kez topu kendi kalesine göndererek skoru ilan etti: 5-2. Bu sonuçla Bayern Münih zirvedeki yerini korurken puanını da 61'e çıkardı. 28 puanı bulunan konuk ekip ise ligde 13. sırada yer aldı.

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