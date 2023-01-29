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Bayern Münih: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, ligde arka arkaya 3. beraberliğini aldı

Giriş: 29.01.2023 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bayern Münih: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih Bundesliga’nın 18. haftasında Allianz Arena’da Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Bavyera ekibi 34. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt 69. dakikada Randal Kolo Muani ile bulduğu golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sona erdi.

Son üç maçtan sadece 3 puan alan Bayern Münih 37 puanla liderliğini sürdürdü.

Yenilmezlik serisini 6’ya çıkaran Eintracht Frankfurt da 32 puan ve maç fazlasıyla 5. Sırada yer alıyor.

UNION BERLIN 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Başkent derbisinde Union Berlin, deplasmanda Hertha Berlin’i 2-0 mağlup etti.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Union Berlin’in golleri 44.dakikada Danilho Doekhi ve 67. dakikada Paul Seguin’den geldi.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Union Berlin puanını 36’ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Hertha Berlin ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga’da bugün oynanan karşılaşmalarda Freiburg sahasında Augsburg’u 3-1, Mainz 05 sahasında Bochum’u 5-2, Werder Bremen sahasında Wolfsburg’u 2-1 ve Borussia Mönchengladbach deplasmanda Hoffenheim’i 4-1 mağlup etti.

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