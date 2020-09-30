Hansi Flick yönetiminde müthiş işlere imza atan Bavyera temsilcisi, şimdi ise yeni bir kupanın daha peşinde olacak. Kırmızı-Beyazlılar, Almanya Süper Kupası'nda bu akşam ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki Bayern Munich B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

BAYERN MÜNİH BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 21:30'da Kanal D ekranında naklen şifresiz olarak ekrana gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz, Akanji, Hummels, Emre Can, Piszczek, Guerreiro, Delanyet, Witsel, Brandt, Reus, Haaland

SAKATLIK RAPORU

Bayern Münih'te Nianzou ve Sane, sakatlıkları nedeniyle maçı kaçıracak isimler. Alaba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Dortmund'da ise Raschl, Schmelzer, Zagadou, Hazard, Sancho ve Bürki sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler olarak dikket çekiyor.

GEÇEN YIL SÜPER KUPA DORTMUND'A GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Bayern Münih Borussia Dortmund maçında kazanan taraf Borussia Dortmund olmuştu. Signal Iduna Park'ta oynanan müsabada Dortmund'un golleri Paco Alcacer ve Jadon Sancho'dan gelmişti. Geçtiğimiz sezon kazandığı Süper Kupa ile müzesine 6. kez bu kupayı götüren Borussia Dortmund bu akşam kazanması halinde 7. kez kupayı müzesine götürecek