Bayern, Coutinho'yu açıkladı

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamdzic, beraberlikle ayrıldıkları Hertha Berlin maçının ardından yaptığı açıklamalarda Coutinho transferini doğrularken, "Oyuncuyu Bayern'e getireceğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Karl-Heinz Rummenigge ile beraber bu hafta Barcelona'daydım. Coutinho için sağlık kontrolleri gibi detaylar kaldı." diye konuştu.

KİRALAMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Bu arada Sky Sport'un haberine göre Bayern, Coutinho için Barcelona'ya kiralama bedeli olarak 20 Milyon Euro ödeyecek. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 120 Milyon Euro olacak.