Almanya ekiplerinden Bayer Leverkusen, DFB Kupası çeyrek finalinde Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. Dakikalar 39'u gösteridğinde Marcus Ingvartsen, MArius Bülter'in asistini gole çevirdi ve Union Berlin, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Almanya ekiplerinden Bayer Leverkusen, DFB Kupası çeyrek finalinde Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. Dakikalar 39'u gösteridğinde Marcus Ingvartsen, MArius Bülter'in asistini gole çevirdi ve Union Berlin, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Union Berlin'de Christopher Lenz, 61 ve 71. dakikalarda sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bayer Leverkusen aradığı golü 72. dakikada buldu. Oyuna 70'te giren Karim Bellarabi, Kai Havertz'in hazırladığı pozisyonda Union Berlin ağlarını sarstı ve skora dengeyi getirdi.

Mücadelede 86. dakika oynanırken Kerem Demirbay'ın asistini gole çeviren Charles Aranguiz, Leverkusen'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip son dakikalarda Moussa Diaby'yle bir gol daha buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, Union Berlin'i 3-1 eleyerek yarı finale yükselen taraf oldu.