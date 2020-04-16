Bayburtlu çiftçiler "Milli Dayanışma Kampanyası"na düve bağışladı

AA

Vali Cüneyt Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin topyekun mücadele ettiği salgın döneminde taşın altına elini koyarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan vefakar ve cefakar Bayburt çiftçisini yürekten kutladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise Bayburt'un vatansever ve cömert karakterini bu kez çiftçileri eliyle ortaya koyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Az veren candan, çok veren maldan diyerek kendi ekonomik durumlarını göz ardı ederek, üretimde kullandığı canlı demirbaşlarını bile bağışlayabilen insanımız her türlü takdire şayandır. Allah hepsinden razı olsun, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu dönemlerden en güçlü şekilde çıkacağız."