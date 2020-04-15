Bayburt Valiliğinden "Çoruh Nehri üzerindeki tabut" paylaşımına ilişkin açıklama

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayburt Valiliği, "Çoruh Nehri üzerindeki tabut" görüntüsünün yer aldığı paylaşıma ilişkin vatandaşların korku ve paniğe kapılmalarını gerektirecek olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan "Çoruh Nehri üzerindeki tabut" görüntülerine ilişkin açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.
Olumsuz bir durum olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İlimiz Halfikale Mahallesi Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan Süleymaniye Cami ile karşı kısımda yer alan mahalle mezarlığında, mahalle muhtarımız ile din görevlilerimiz nezaretinde yürütülen temizlik çalışmaları esnasında, daha önce yurt dışında ikamet ederken normal ölüm nedeniyle cenazesi ilimize gönderilen hemşehrilerimiz için kullanılan tabutlar, bahse konu temizlik çalışmaları nedeniyle kaldırılmak istenmiş, gelen talebe istinaden parçalara ayrılıp günlük işlerde kullanılmak maksadıyla mahalle sakinine teslim edilmiştir."
Bahse konu şahsın, tabutları suya bırakması üzerine olayı fark eden mahalle muhtarı ile din görevlileri tarafından durumun ivedilikle ilgili makamlara bildirilip, yardım talep edildiği işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Kolluk birimlerimizin bölgeye intikali neticesinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek ve aynı zamanda vatandaşları korku ve paniğe sürükleyecek görüntülerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınıp sudan çıkarılması noktasında çalışma gerçekleştirilmiştir. Mevsim şartları nedeniyle debisi artan akarsu ve soğuk hava doğrudan suya girerek müdahale gerçekleştirilmesine imkan tanımamış, bahse konu eşyanın su akıntısının durgun kısmına denk gelmesi beklenerek sudan çıkarılması sağlanmıştır."
Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu eşyanın uzun süredir mahalle mezarlığı bölgesinde bulunduğu, üzerindeki beyaz renkteki kalıntıların da bekleme nedeniyle biriken toz birikintileri olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, vatandaşlarımızın korku ve paniğe kapılmalarını gerektirecek olumsuz bir durum olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
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