Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bayburt Üniversitesi 8 yıldır GES'le aydınlanıyor | Son dakika haberleri

        Bayburt Üniversitesi 8 yıldır güneş enerjisiyle aydınlanıyor

        Bayburt Üniversitesi'nde 20 bin metrekarede kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 750 bin kilovatsaat enerji üretimi yapılan santral sayesinde üniversitede yılda 2.3 milyon lira tasarruf sağlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Üniversitesi 8 yıldır GES'le aydınlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayburt Üniversitesi'nde 20 bin metrekarede kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanıyor.

        Baberti Yerleşkesi'nde 2017'de üniversitenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 4 bin 400 panelin bulunduğu 1 megavat gücündeki GES'te üretime aralıksız devam ediliyor. Yıllık ortalama 1 milyon 750 bin kilovatsaat enerji üretimi yapılan santral sayesinde üniversitede yılda 2.3 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

        Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Üniversite olarak bu noktadan hareketle GES Projesi'ni önemsediklerini belirten Türkmen, "Enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60'ını santralden, tamamıyla doğal kaynaklardan karşılıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Santralden sağlanan ekonomik katkının yatırım maliyetinin üzerine çıktığını vurgulayan Türkmen, "İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yeni yatırımlarla santrali 2 megavat düzeyine çıkarmayı arzu ediyoruz. Böylelikle enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir doğal enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Sadece enerji değil çevresel koşulları bütünüyle dikkate alan bir yönetim süreci izlediklerinin altını çizen Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bütün dünyanın yakından izlediği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) çerçevesinde önemli ilerlemeler katettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla enerji tasarrufuna dair yapmış olduğumuz altyapı yatırımları ve bilinçlendirme çalışmaları özellikle sıfır atıkla ilgili, geri dönüşümle ilgili bütün yerleşkelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla önemli kazanımlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Çalışmalarımızı genişleterek devam ettiriyor ve bunun sonucunu da alıyoruz. İstatistikleri yakından takip ediyoruz."

        UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda küresel düzeyde bütün üniversiteler arasında 590'ıncı, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 58'inci olduklarına işaret eden Türkmen, bu çalışmaları çok boyutlu yürütüp gelecek süreçte daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bayburt Üniversitesi
        #yenilenebilir enerji
        #güneş enerji santrali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa