Bayburt'un simgesi "Saat Kulesi" 3 kuşaktır Büyükhan ailesine emanet

AA

Rus işgali sırasında 1916'da başka illere göç etmek durumunda kalan Bayburtlular, kentin 21 Şubat 1918'de kurtarılmasının ardından memleketlerine dönmeye başladı.

Çorum'dan dönenler, bu kentte gördükleri saat kulesinden esinlenerek bir benzerini Cumhuriyet'in anısına Bayburt'ta yaptırmaya karar verdi.

Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'ne kurulan Bayburt Saat Kulesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete girdi.

Zeminden yüksekliği 21 metre olan sekizgen kaideli kuleye yerleştirilen 4 saat, dededen toruna saat ustalığını sürdüren Büyükhan ailesinin özenli çalışmasıyla ilk günkü hassasiyetiyle Bayburtlulara hizmet veriyor.

Dede mesleğini sürdüren 46 yaşındaki Ersoy Büyükhan, 10 yıl önce babasından devraldığı tarihi kuledeki saatlerin bakım görevini titizlikle yerine getiriyor.

Büyükhan, AA muhabirine, büyük bir sevgi ve bağlılıkla yaptığı mesleğinin, kentin simgesi olmuş saat kulesini sorumluluğunu üstlenmesinin kendisine çok özel duygular hissettirdiğini söyledi.

Bayburt Saat Kulesi'nin yapımı tamamlandıktan sonra saatçilikle uğraşan dedesinin kuleye monte edilen 4 saatin bakımını üstlendiğini, kısa bir dönemde çırağının bu bakımları sürdürdüğünü belirten Büyükhan, daha sonra ise babasının bu görevi devraldığını anlattı.

Büyükhan, 10 yıldır saatlerin bakım ve kurulumunu kendisinin yaptığını belirterek, "İki günde bir kurma ve bakımlarını yapıyoruz. Yazın 15 günde bir, kışın da 2 günde bir yağlama bakımlarını yaparız. Senede bir gün ise tamamen yıkayıp benzinle temizleme işlemini yaparız." dedi.

Tarihi eser olması, turistlerin ilgisini çekmesi dolayısıyla saatlerin bakımını üstlenmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Büyükhan, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında bakım yapmak çok zevkli. Çünkü içerisi oldukça serin oluyor. Ama kışın içerisine girdiğiniz zaman, bir de eliniz taşa değdiğinde çok üşüyorsunuz. Kış aylarında biraz sıkıntı çekiyoruz. Son yıllarda Belediye izin verdiği müddetçe içerisine girmek isteyen misafirler oluyor. Bunları gezdiriyoruz."