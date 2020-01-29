29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayburt'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
BAYBURT(AA) - Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Bayburt'ta toplanan yardım malzemeleri, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmek üzere bölgeye gönderildi.
Bayburt Belediyesi koordinasyonunda toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır ve kamyonun bölgeye uğurlanması amacıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, acıların paylaştıkça azaldığını belirtti.
Bayburt'un yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olduğunu anlatan Epcim, "Bu manada Bayburt'tan böyle bir katılımın olması, acıların paylaşılması adına güzel bir birliktelik sağlanması bize mutluluk verdi. İnşallah bu acıyı devlet, millet olarak hep birlikte aşacağız. Geçmiş yıllara göre depreme çok daha hazırlıklı olduğumuzu hep birlikte müşahede ettik. Bundan sonra da Bayburt'ta bizlere düşeni yapacağız." dedi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bayburtluların örnek bir yardımlaşma, dayanışma duygusu ortaya koyarak büyük bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.
Öte yandan, Resul ve Recep Karaman kardeşler, biriktirdikleri harçlıklarını bir mektupla deprem bölgesine gönderilmek üzere Pekmezci'ye teslim etti.
Konuşmaların ardından araçlar, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy'un yaptırdığı duanın ardından deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Bayburt Belediyesi önündeki törene, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar da katıldı.
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