Bayburt'taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Bayburt'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
K.T idaresindeki kamyonet, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında S.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kamyonetteki N.T, M.E.T, M.N.T, A.T ve otomobildeki S.K, Y.A.K, ve K.F.K. yaralandı.
Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.