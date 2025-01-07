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        Haberler Gündem Güncel Bayburt'taki seyir terasına ücretsiz servis | Son dakika haberleri

        Bayburt'taki seyir terasına ücretsiz servis hizmeti başladı

        Bayburt'un Duduzar Dağı eteklerinde bulunan Bamsı Beyrek Seyir Terası'na ücretsiz servis hizmeti başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:29
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        Bayburt'taki seyir terasına ücretsiz servis
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        Bayburt'taki Bamsı Beyrek Seyir Terası'na ücretsiz servis hizmeti başladı.

        Duduzar Dağı eteklerinde bulunan Bamsı Beyrek Terası'na mesafeden dolayı gitmekte zorluk çeken vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenlenmeye başlandı.

        Taş köprü mevkisinden belirtilen saatlerde hareket edecek servis, vatandaşları ücretsiz bir şekilde seyir terasına götürecek. Hafta içi 16.00-22.00 ve hafta sonu 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlar ücretsiz servis hizmetinden faydalanabilecekler.

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