Bayburt'ta otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bayburt-Çaykara kara yolunda seyir halindeki Harun Saral'ın (62) kullandığı 61 FE 621 plakalı otomobil, Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

Sürücü Saral, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri olduğu öğrenilen Rüştüye Kurşun, Esma Saral ile Necla Köroğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.