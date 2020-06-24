Bayburt'ta koronavirüs önlemlerinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Yakutiye Camisi'nde eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.