Bayburt'ta ihtiyaç sahiplerine 3 bin 500 yardım kolisi ulaştırılacak

Valilik bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları devam ediyor.
Sosyal yardım çalışmaları çerçevesinde, "Bayburt'ta Şimdi Vefa Zamanı" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olan hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları da grup üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Vali Cüneyt Epcim, kampanyaya bağışlanan yardım kolilerinin toplandığı 15 Temmuz Milli İrade Anadolu Lisesi bahçesine gelerek çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.
Epcim, burada yaptığı açıklamada, il genelinde devam eden yardımların birinci ve ikinci fazının tamamladığını, bu kapsamda 850 kişiye erzak yardımı ulaştırıldığını belirtti.
Vatandaşlara destek sağlamayı sürdürdüklerini vurgulayan Epcim, "Ekonomik faaliyetlerin sıkıntılı olduğu bir dönemde, vatandaşlarımızı salgının olumsuz etkilerinden korumak ve yaşamlarını idame ettirebilmelerine destek sağlamak son derece önemli. Bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da toplumu gözardı etme ihtimalimiz yok." ifadesini kullandı.
Epcim, Türkiye'de salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için yoğun çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Sivil toplum kuruluşlarının ve hayırsever iş insanlarımızın çalışmalara desteği bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bayburt Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı kıymetli hemşehrimiz Abdurrahman Şentürk de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira nakdi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında kullanılmak üzere de ilimize 2 bin 500 gıda kolisi yardımında bulundu. Yardımları dolayısıyla Şentürk'e teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını belirtmek istiyorum."
Dar gelirli vatandaşlara yönelik üçüncü faz gıda yardımlarına da başlandığının altını çizen Epcim, bu yardımlarla birlikte 3 bin 500'e yakın vatandaşa gıda desteği sağlanmış olacağını kaydetti.
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