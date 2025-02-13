Bayburt'ta arkeoloji müzesi kurulacak

Bayburt Kent Konseyi, Kültür ve Turizm Çalışma Grubu ile bir araya geldi. Toplantıda, Bayburt'un turizmine katkı sağlayacak projeler tartışıldı.

Arkeoloji müzesinin Bayburt'ta kurulması için görüşlerin dile getirildiği toplantıda, müzenin kurulmasından sonra il dışında bulunan Bayburt'a ait tarihi eserlerin arkeoloji müzesine getirilmesi üzerine duruldu.

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Koruma Uygulama ve Denetim Büroları'nın (KUDEB) Bayburt'ta açılması için girişimlere başlandığının altının çizildiği toplantıda, KUDEB'in kurulmasıyla tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamaların kolaylıkla yapılacağı, Erzurum'daki yetkinin kurulan bu büroyla Bayburt'a da verileceği belirtildi.