Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bayburt'ta arkeoloji müzesi kurulacak | Son dakika haberleri

        Bayburt Kent Konseyi'nden arkeoloji müzesi çalışmaları

        Bayburt Kent Konseyi'nin, Kültür ve Turizm Çalışma Grubu ile gerçekleştirdiği toplantıda, arkeoloji müzesi kurulması için çalışmalara başlandığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta arkeoloji müzesi kurulacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayburt Kent Konseyi, Kültür ve Turizm Çalışma Grubu ile bir araya geldi. Toplantıda, Bayburt'un turizmine katkı sağlayacak projeler tartışıldı.

        Arkeoloji müzesinin Bayburt'ta kurulması için görüşlerin dile getirildiği toplantıda, müzenin kurulmasından sonra il dışında bulunan Bayburt'a ait tarihi eserlerin arkeoloji müzesine getirilmesi üzerine duruldu.

        Koruma Uygulama ve Denetim Büroları'nın (KUDEB) Bayburt'ta açılması için girişimlere başlandığının altının çizildiği toplantıda, KUDEB'in kurulmasıyla tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamaların kolaylıkla yapılacağı, Erzurum'daki yetkinin kurulan bu büroyla Bayburt'a da verileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bayburt haberleri
        #Arkeoloji Müzesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Habertürk Anasayfa