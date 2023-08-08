Bayburt'ta alaca sansar görüldü
Bayburt'ta çiftçilik yapan Salih Aktürk, tarlada otları toplamaya gittiği sırada nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansarı, yavrularıyla beraber görüntüledi
Giriş: 08.08.2023 - 14:22
Bayburt'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, 2 yavrusuyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Üzengili köyünde çiftçi Salih Aktürk, tarlada otları toplamaya gittiği sırada alaca sansarla karşılaştı.
Aktürk'ün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sansar, bir süre gezindikten sonra yavrularıyla beraber tarladaki yuvalarına girdi.