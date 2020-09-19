Alınan bilgiye göre, 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.

Bu kişilerin kulübün sosyal tesislerinde karantinaya alındığı öğrenildi.