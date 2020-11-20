BAYBURT - Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Trafik ekipleri, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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