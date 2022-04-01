Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Bayburt'ta da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Bayburtlu vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Bayburt iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 BAYBURT RAMAZAN İMSAKİYESİ