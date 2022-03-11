Bayburt-Erzurum ile Bolu Dağı trafiğe kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.
Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.
BOLU DAĞI GEÇİT VERMİYOR
Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.
TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D-100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.
ARDAHAN-ŞAVŞAT, ÇILDIR-AKTAAŞ KARA YOLLARI TİPİ NEDENİYLE TIR'LARA KAPATILDI
Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.
Ardahan ile ilçelerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle her iki kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tır geçişlerine kapatılan kara yollarında ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun yağışın ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.
KARS
Kars'ta da kent merkezinde ve yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.
Vatandaşlar caddelerde güçlükle yürürken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda kar kürüme çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan, Karayolları ekipleri, Kars-Göle kara yolunu kullanacak sürücüleri kar yağışı ve şiddetli esintiye karşı uyardı.
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