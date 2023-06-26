Kurtoğlu, yerli ve yabancı turistlerin özellikle bisiklet parkuruna ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"2 yıl önce oluşturduğumuz rotalara çoğu, yabancı turistlerden oluşan 2-3 kişilik küçük gruplar gelmeye başlamıştı. Daha sonra bu sayı 5-10 kişilik gruplara dönüştü. Yine motosiklet gruplarımız aynı rotayı kullanarak gelmeye başladılar. Dün de yabancı turistlerden oluşan 90 kişilik bisiklet grubu şehrimize geldi. Otelimizde konakladı. Sabah ayrılış yaparak Çoruh Nehri boyunca köylerimizde mola vererek burada yöre insanıyla bir araya gelip daha sonra İspir üzerinden Artvin'e doğru yol aldılar."