Tura katılan kişilerin genellikle 18-78 yaş arasındaki doktor, avukat, bankacı gibi mesleklere sahip İngiliz vatandaşlarından oluştuğunu belirten Kırkan, "Ana hatlardan, orta yollardan gitmiyoruz. Mümkün olduğu kadar köyleri kasabaları da görmek istiyorlar halkımızı tanımak için. Bu vesileyle de sağ olsun, köylerimizde bize ikramda da bulunuyorlar. Onların ikramlarını da tatmış oluyorlar. Böyle bir rotayı gezdikleri için hepsi çok mutlu" diye konuştu.