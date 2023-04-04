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Bayat ekmekleri çöpe atmaya son! İşte pratik 3 tarif!

Evinizde kalan ekmekleri çöpe atarak ziyan olmasına yol açıyorsunuz. Aslında bu ekmekleri değerlendirmenin birçok yolu var. Bugün sizler için hem pratik hem leziz bayat ekmek değerlendirme önerileri ile geldik. İşte bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz 3 tarif...

Giriş: 04.04.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye’de her gün bir sürü ekmek çöpe atılıyor. Fazladan kalan ekmekleri birçok tarifle değerlendirme imkânınız var. Bayat ekmekleri değerlendirmek hem israfı önleyecek hem de yaratıcılığınızı konuşturacaksınız. Peki bayat ekmek nasıl değerlendirilir?

  • KRUTON

    Yapılışı

    Bayat ekmekleri küp formunda doğrayın. Karabiber, tuz, pul biber ve kekikle birlikte karıştırın. Yağda veya fırında kızartabilirsiniz. Bu kıtır şeklindeki ekmeklerinizi çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

  • YUMURTALI EKMEK

    Yapılışı

    Kekik, tuz, yumurta ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra dilimlediğiniz ekmeklerinizi sosa batırıp yağda kızartın. Kahvaltı sofralarınız vazgeçilmezi olacaktır.

  • BAYAT EKMEK BÖREĞİ

    Yapılışı

    Bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Bir kabın içerisinde biraz beyaz peynir, maydanoz, 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 yumurta, 1 kabartma tozu ve tuzu iyicene karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye koyun. Arasına kaşar peyniri koyun. Üzerine kalan ekmekleri üzerlerine koyun. Fırının ısısını 200 derecede pişirin. Ekmekler kızarmaya başladığında üzerine kaşar peyniri atın. Kaşarlar eriyene kadar pişirin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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