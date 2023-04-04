Bayat ekmekleri çöpe atmaya son! İşte pratik 3 tarif!

Türkiye’de her gün bir sürü ekmek çöpe atılıyor. Fazladan kalan ekmekleri birçok tarifle değerlendirme imkânınız var. Bayat ekmekleri değerlendirmek hem israfı önleyecek hem de yaratıcılığınızı konuşturacaksınız. Peki bayat ekmek nasıl değerlendirilir?