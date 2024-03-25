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        Haberler Magazin Bayan Öztan'ın hayranları duasını eksik etmiyor

        Bayan Öztan'ın hayranları duasını eksik etmiyor

        21 Mart'ta hayatını kaybeden Bahar Öztan'ın hayranları, duasını eksik etmiyor. Birçok hayranı kabrini ziyaret ederek dua ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:48
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        Bahar Öztan, kansere karşı verdiği mücadeleyi 3 kez kazandı ama dördüncüde hayatını kaybetti. Hastalığın verdiği hasara ve yılların yorgunluğuna daha fazla dayanamayan Öztan, tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta vefat etti.

        Bahar Öztan'ın cenazesi, 22 Mart'ta Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

        Özellikle 1980'li yıllarda Türk sinemasına damgasını vuran oyunculardan biri olan Bahar Öztan'ın vefatı, hayranlarına büyük bir üzüntü verdi. Cenaze namazında ve defin sırasında kabri başında bulunamayan hayranları, Karacaahmet Mezarlığı'na giderek Öztan için dua ediyor.

        1980'li yılların rekortmeni
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        #bahar öztan

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