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Haberler Basketbol

BAXI Manresa: 88 - Pınar Karşıyaka: 69

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya 88-69 mağlup oldu

10.11.2021 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
BAXI Manresa: 88 - Pınar Karşıyaka: 69

BAXI Manresa ile Pınar Karşıyaka arasında Manresa'daki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 42-35 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçti.

Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye, attığı 28 sayı ile maçın en skorer oyuncu olurken, BAXI Manresa'de Joe Thomasson 21 sayı, Ismael Bako ise 20 sayı ile maçı tamamladı.

Bu sonuçla, BAXI Manresa'nın namağlup lider durumda olduğu 4 takımlı grupta, Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

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