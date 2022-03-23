Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.

4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.