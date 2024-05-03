6. EŞYALARI YERLEŞTİRME SIRASINI ÖNEMSEMEK

Çantanın altına en ağır eşyaları, üstüne ise en hafif eşyaları koymak daha iyi olabilir. Bunun sebebi, ağır parçaların hediyelik eşya veya kozmetik ürünler gibi daha hafif parçaları ezmesini önlemektir bu yüzden şık gömlekler gibi hafif eşyaları üste koyabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde hazırlandığında ağırlık da eşit dağılacağından taşıma kolaylığı sağlayabilir.