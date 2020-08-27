Bavi tayfunu Kore Yarımadası'nda hasara neden oldu

Güney Kore meteoroloji ajansı, saatteki rüzgar hızı maksimum 115 kilometreye çıkan tayfunun, Kuzey Kore'nin batı kıyısından karaya ulaşmasının ardından bu ülkenin başkenti Pyongyang yakınlarından geçtiğini bildirdi.
Tayfunun, 12 saat içinde şiddetini kaybederek tropik fırtınaya dönüşeceği öngörüsünde bulunulurken, ajans, başkent Seul ve ülkenin orta kesimlerinde güçlü rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.
Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede binalarda, duvarlarda, yollarda ve diğer yapılarda hasara neden olan tayfunun can kaybına ya da yaralanmaya yol açıp açılmadığının henüz tespit edilmediği belirtildi.
Tayfundan dolayı yaklaşık yarısı Jeju adasında olmak üzere 1633 haneye elektrik verilemeyen Güney Kore genelinde uçuşlar, feribot ve tren seferleri askıya alındı.
Jeju adası ile Busan kentinde, 430'dan fazla gelen ve giden uçuşlar iptal edildi.
Ülkede, halka açık parklar ve deniz köprüleri kapatılırken, yüzlerce balıkçı teknesi ve yolcu gemisi güvenli yerlere çekildi.
Saatteki rüzgar hızı dün maksimum 162 kilometreyi bulan Bavi tayfunu, Güney Kore'nin güneyindeki Jeju adasının batı kıyısı açıklarında etkili olmuş, adada ağaçlar ve tabelalar devrilmişti.
- Kuzey Kore'de yollar sular altında kaldı
Kuzey Kore Merkez Televizyonu, tayfunun karaya ulaştığı Kuzey Hwanghae ve Güney Hwanghae bölgelerinde evlerin ve kamuya ait tesislerin zarar gördüğünü aktarırken, devrilen ağaçların, elektrik direklerinin ve su basmış yolların görüntülerini paylaştı.
Diğer yandan, Pyongyang yakınlarındaki Nampo şehrinde de yollar sular altında kaldı.
Kuzey Kore yayın kuruluşları, ülkede tayfun nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün Kore İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşan tayfunun ülkede yol açabileceği tehlikelere karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarmış, tayfundan kaynaklanan kayıpları ve hasarı en aza indirmek için kapsamlı hazırlıklar yapılması çağrısında bulunmuştu.
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