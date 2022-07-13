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Batuhan Şen: "En hazır şekilde lige başlayacağız"

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar ekibine 1-0 yenildi. Batuhan Şen, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı

13.07.2022 - 22:30 | Güncelleme: ABONE OL
Batuhan Şen:

Galatasaray'ın genç file bekçisi Batuhan Şen, 1-0 kaybedilen Mol Fehervar maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki yıllık kiralık döneminin ardından Galatasaray’a daha güçlü döndüğünü ifade eden Batuhan Şeni’in sözleri şu şekilde:

“İki yıldır kiralık oynuyordum. Geri döndüm. Çok heyecanlıydım. Takım olarak yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok yorucu ve ağır antrenmanları oluyor. Lige hazırlık için yapıyoruz bunları. En hazır şekilde lige başlayacağız.”

“Muslera çok yardımsever ve cana yakın bir insan. Uzun zamandır onunla çalışıyoruz. Çok yardımcı oluyor. Ondan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.”

“Kiraya Galatasaray’a daha güçlü dönmek için gittim. Yine Galatasaray’a geldim. Muslera kulübün efsanesi ve çok önemli bir isim. Okan abi çok iyi bir kaleci. Fadıl Hoca ile birlikte çalışmak çok şey katıyor. İnşallah daha da iyi olacak.”

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