Karadeniz, her insan gibi hayatında keşkelerin olduğunu belirterek memleketi Trabzonspor’da başarılı olamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, “Benim bir tek performans veremediğim bir takım vardır o da; memleketimin takımı olan Trabzonspor’dur. Orada bir performans veremedim. Bundan dolayı her zaman içimde bir burukluk kalmıştır” dedi.
Türk futbolunun tecrübeli golcülerinden Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon F.K ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Karadeniz, son olarak Tuzlaspor’da yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni takımı Hakimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzalarken çok mutlu olduğunu söyledi.
Hekimoğlu Trabzon FK, Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Batuhan Karadeniz’i kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kendisinin takıma çok büyük katkılar yapacağına inandıklarını söyledi. Hekimoğlu, “TFF 1. Lig hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda her geçen gün kadromuza güç katmaya devam ediyoruz. Bugünde Batuhan Karadeniz bizimle beraber. İmzalarımızı attık inşallah hayırlı uğurlu olur .Batuhan, kaliteli, tecrübeli sahanın içinde ve dışında çok pozitif çok olumlu bir enerji. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız. Kendisiyle iki yıllık bir sözleşme yaptık. Öncelikli hedefimiz birinci lige çıkma. İnşallah üç, dört tane daha nokta atışı transferlerimiz olacak” dedi.
Daha sonra söz alan Batuhan Karadeniz, daha önce Trabzonspor’da oynadığını hatırlatarak bu kulübe performansını veremediği için her zaman içinde bir burukluk kaldığını belirterek, “Benim Trabzon’a iş anlamında ikinci gelişim. Trabzonspor’da da oynamıştım. Memleketim olan Trabzon’da tekrar forma giymekten onur ve şeref duyarım. Başta Hekimoğlu ailesi olmak üzere bu formayı bana layık görenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir kulüpte forma giymekten çok mutluyum. Elimden geleni yapacağım. Hiçbir yerde olmadığı gibi inşallah; buradan da boynu havada ayrılmayı düşünüyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Ben de bu şehre şampiyonluk yaşamak için geldim. İnsanların tabi ki hayatında keş keleri vardır. Ben her zaman sahada performansımı sergiledim. Benim bir tek performans veremediğim bir takım vardır o da; memleketimin takımı olan Trabzonspor’dur. Orada bir performans veremedim. Bundan dolayı her zaman içimde bir burukluk kalmıştır. Burası da benim memleketimin takımı. inşallah orada yapamadıklarımızı burada başarıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Herkesin hayatında keş keleri vardır. Benim de keşkelerim var. Gençliğin verdiği cehaliyeti durduramıyoruz. Belki şu anda aklım, eskide olsaydı her şey farklı olabilirdi. Nasip diyelim. İnşallah güzel bir beyaz sayfa açtık. Kaç yıldan beri başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Artık bundan sonrasını sahada söyleyeceğiz” diye konuştu.
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