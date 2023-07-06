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        Haberler Magazin Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı - Magazin haberleri

        Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı

        Batuhan Karacakaya, yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakmayı tercih eden ikili, hızlıca bir mekâna giriş yaptı

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 08:02
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          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Batuhan Karacakaya, bir davete katıldı. 

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          Geçtiğimiz ay Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini tamamlayan Batuhan Karacakaya, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

          El ele yürüyen çift, gazetecileri fark edince birbirinden uzaklaşsa da birlikte görüntülenmekten kaçamadı.

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          Davetin gerçekleştirildiği mekâna giriş yapan Batuhan Karacakaya ile sevgilisi, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. İkili, sessizliklerini korudu.

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