Ekranların fenomeni haline gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile ünlenen Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilen detaylar...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012