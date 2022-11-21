Gözyaşlarıyla uğurlandı

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.