Batuhan Bayır kimdir?

TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Batuhan Bayır, aşçılık kariyerinde emin adımlarla ilerleyen sezonun iddialı isimleri arasına girmeyi başardı.

BATUHAN BAYIR HAYATI

Batuhan Bayır 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık. Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.