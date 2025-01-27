Battalgazi'de kadınlar için yaşam merkezi

Malaltya'nın Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle dezavantajlı kadınlara yönelik "Kadın Yaşam Merkezi" hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Orduzu Gelinciktepe'de inşa edilecek Kadın Yaşam Merkezi projesiyle dezavantajlı kadınlara destek olunması hedefleniyor. Battalgazi Kadın Yaşam Merkezi'nin gastronomi, dikiş-nakış ve seramik atölyeleriyle, kadınların mesleki becerilerini artırmayı ve aile ekonomilerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Merkez bünyesinde kurulacak çocuk atölyesiyle de kadınlar eğitimlere katılırken çocuklarına güvenle bırakabilecekleri bir alan sunulacak. Çocuklar, değerler eğitimi ve kodlama gibi gelişim programlarından faydalanabilecek.

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Toplam 6 milyon 247 bin TL bütçeli proje, özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki kadınlara destek olmayı amaçlıyor. Yeni TOKİ konutlarının bulunduğu 10 bin nüfuslu Gelinciktepe bölgesinde inşa edilecek olan merkez, sosyal alanların geliştirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, projeye desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Taşkın, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya gayret ediyoruz. Öncelikli hedefimiz, dezavantajlı grupların rehabilitesine yönelik projeleri hayata geçirmek. Bu merkez, kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artırırken, çocuklarına da değerli bir eğitim ortamı sunacak" dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak ise "Kadınların istihdamına katkı sunacak bu projenin, bölgeye önemli bir sosyal destek sağlayacağına inanıyorum. Battalgazi Belediyesi ile birçok sosyal proje gerçekleştirdik ve bu iş birliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.