Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Michy Batshuayi takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalıştı.

Antrenman orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Batshuayi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.