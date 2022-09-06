DHA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Batshuayi, her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede olduklarını vurguladı. Taraftarlara teşekkür eden Batshuayi, "Öncelikle sizlerin aracılığıyla taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve bundan dolayı oldukça memnun olduğumu ifade etmeliyim. İyi karşılandığımdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyum. Ben de sahada göstereceğim en iyi performansla onlara iyi bir karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

"ÇOK DİSİPLİNLİ BİR TAKIMDAYIM"

Fenerbahçe'ye geldiğinden itibaren özellikle disiplin konusunun çok hakim olduğunu dile getiren Batshuayi, "Buraya geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi çok disiplinli bir takımda olduğumdu. Taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım ve herkes görevini ciddi şekilde yerine getiriyor. Böyle olması gerçekten çok güzel, ancak bu şekilde şampiyon olabiliriz" dedi.

"ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR"

Takıma pozitif hava katmak için en hızlı şekilde hazır olmaya çalıştığının altını çizen Batshuayi, "Şu an itibarıyla çalışmalar iyi gidiyor. Yavaş yavaş çok daha iyi bir duruma geleceğimi düşünüyorum. Takıma pozitif şeyler katma adına en hızlı şekilde bir sonraki maça hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

"BEN BURAYA GOL VE GOLLER ATMAK İÇİN GELDİM"

Belçikalı futbolcu, transfer süreci hakkında ise "Transfer sürenin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bu süre zarfında Sayın Başkanımızla pek çok kez görüştük ve bana kulübün nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti, bana ne kadar güvendiğini anlattı. Yaptığımız video görüşmelerde ki sanırım 5-6 kez görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Tabii ki de benden beklenti gol atmam ve ben de buraya gol ve goller atmak için geldim" diye konuştu.

"KARŞILIKLI SEVGİ, SAYGI VE GÜVEN İLİŞKİSİYLE BERABER BURAYA GELMEYİ TERCİH ETTİM"

Batshuayi, ailesinin de Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, "Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu proje de oldukça iyi bir projeydi. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da Fenerbahçe'deyim" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA BERABER İLERİSİ İÇİN GÜZEL ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili konuşan Batshuayi, "Kendisi gerçek anlamda çok büyük bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Bununla ilgili çok fazla şey söylememe gerek yok. Bizim açımızdan da ligdeki durumumuz açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla onunla çalışacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bizler de aynı şekilde sahada iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz. Kişisel olarak da iyi bir performans sergilemek istiyorum. Kalitemizi ortaya koymak istiyoruz ve hocamızla beraber ilerisi için güzel adımlar atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KUPALAR KAZANMAMIZ KAÇINILMAZ"

Mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede bir takımda olduğunu kaydeden Batshuayi, "Kısa bir süre önce takıma katıldım ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kaliteye sahibiz. Takım arkadaşlarım çok büyük bir kaliteye sahipler. Dolayısıyla söz konusu turnuvalarda hiçbir şey kazanmamak bence çok mümkün olmayan bir şey. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Rekabet sizleri her zaman çok daha güçlü bir pozisyona getirir, seviyenizi ve takımın seviyesini yukarılara çıkartır. Dolayısıyla bu futbolun bir parçası ve bunu olumlu buluyorum" diye konuştu.

"SÜPER LİG GERÇEKTEN İYİ BİR LİG"

Batshuayi, Türkiye Ligi hakkında ise "Türkiye Süper Lig'i gerçekten iyi bir lig. Bu zaman kadar farklı liglerde oynadım ve her ligin hem avantajlı hem iyi hem de kötü tarafları vardır. Ama buranın iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Tercih ettiğim numara 23. Açıkçası hep bu numara ile de başlamıştım. Dolayısıyla bu tercih ettiğim numarayı da burada seçtim" şeklinde konuştu.

"FUTBOL DIŞINDA AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

Futbol dışındaki yaşamını da kısaca anlatan Batshuayi, "Futbol dışında ailemle vakit geçiriyorum. Aile benim için çok önemli. Basit yaşamayı seviyorum. Ayrıca figür koleksiyonum da vardı ancak bunu durdurdum çünkü çok fazla var. Buna ilgim de Japon çizgi filmleri, kitaplar vs. Bundan kaynaklı bir ilgi söz konusu olduğu için başlamıştım" dedi.

"SABIRSIZLIKLA SAHADA TAKIMIM İÇİN GOL ATMAYI BEKLİYORUM"

Dünya futbolunda örnek aldığı isimlerden bir tanesinin 'Thierry Henry' olduğunu da söyleyen Batshuayi, sarı-lacivertli taraftara ise şu mesajla sözlerini noktaladı: "Beni çok iyi bir şekilde karşıladınız, bundan dolayı çok mutluyum. Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyorum. Bana göstermiş olduğunuz sevgiyi ben de aynı şekilde sizlere iletmek istiyorum. Birlikte kupalar kazanmak istiyorum."