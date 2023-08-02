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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Batshuayi: Pozitif bir akşam oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Batshuayi: Pozitif bir akşam oldu

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 yenerek bir üst tura çıkan Fenerbahçe'de iki gol atan Batshuayi, "Hem Fenerbahçe açısından hem ülke açısından pozitif bir akşam oldu" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 00:14
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        "Pozitif bir akşam oldu"
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        Zimbru Stadı'ndaki maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, hem ofansif hem defansif anlamda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Batshuayi, 2 gol atması ve galibiyete ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Mutluyuz ama maçlar bizi bekliyor, en iyi şekilde hazırlanmamız gerekir. Bir forvet oyuncusunun sürekli sabırlı olması gerekiyor veya imkan bulduğunda neticelendirmesi, gol atması gerekiyor. Saha içinde sürekli hazır olmanız gerekiyor. Açıkçası üçüncü golü de atmak isterdim ama başaramadım. Burada en önemli şey galip gelmek. Bizim için mutluluk verici. Bu galibiyet ülke puanı açısından da çok önemli. Sıralamada daha önde olmak için hem Fenerbahçe açısından hem ülke açısından pozitif bir akşam oldu."

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        Mert Hakan Yandaş: "Hak ettiğimizi turlar değil bu turlar"

        Başarılı bir oyun sergileyen Mert Hakan Yandaş da "Güzel hayallerimiz var. Neden olmasın? Hayal kuruyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'yi UEFA ülkeler sıralamasında daha yukarı çıkarmayı da hedeflediklerini vurgulayan başarılı futbolcu, "Çünkü hak ettiğimizi turlar değil bu turlar. İlk maçta 5-0 kazanmıştık. Ama rakibe ciddiyeti, saygıyı konuştuk içeride. İlk yarı biraz oyunu açamadık, hareketsiz kaldık ama ikinci yarı daha iştahlı oynayarak skor aldık. Her şey için çok erken. Çok güzel bir maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Ligimiz daha sert, daha zor bir lig. Bunun bilincindeyiz. Daha katedeceğimiz çok yol var. İnşallah bu sezon daha güzel işler yaparak beklediğimiz şampiyonluğu alacağız." dedi.

        Fenerbahçe'de bu sezon 4. yılını geçireceğine dikkati çeken Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal ile daha önce de çalıştığını belirterek, "Benim burada oynamak istediğim oyun Sivas'ta oynadığım oyuna benzer. Rakip sahada oynamak...En sevdiğim şey özgür oynamak. Hocamız saha içinde özgürlüğü devrediyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, takıma katkı vermeye çalışıyorum oynasam da oynamasam da. İsmail Kartal hocamın oyununu çok sevdiğim için daha iştahlı oynuyorum. İnşallah camiamız adına güzel olur." ifadelerini kullandı.

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